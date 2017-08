POL-HX: Sekt und Wein auf der Straße gefunden

1 weiterer Medieninhalt

Höxter (ots) - Ein Anwohner fand bereits am Dienstag, 25.07.2017, gegen 23.15 Uhr, Kartons mit Sekt- und Weinfalschen auf der Kurzen Straße in Höxter-Lüchtringen. Er meldete dies der Polizei, die die Getränke in Obhut nahm. Bisher konnten sie aber keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um Getränke der Marke "BARTH". Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zum Eigentümer. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell