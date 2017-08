POL-HX: Einbruch in Dienstgebäude

Nieheim (ots) - In ein Dienstgebäude an der Steinheimer Straße in Nieheim brachen im Laufe des Wochenendes von Freitagmittag, 04.08.2017, bis Montagmorgen, 07.08.2017, bisher unbekannte Täter ein. Aus den Räumen entwendeten sie ein geringwertiges Mobiltelefon. Sie richteten allerdings einen Sachschaden von ca. 250 Euro an. Das Kriminalkommissariat in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen können. /Te.

