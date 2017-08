POL-HX: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Höxter (ots) - Ein Wohnhaus in der Straße Am Lehmweg in Höxter-Lütmarsen wurde in der Zeit von Samstag, 05.08.2017, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 06.08.2017, 14:00 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Tatzeitraum am Lehmweg aufgefallen sind. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell