POL-HX: Zeugin findet Fahrrad, Polizei sucht Besitzer

Beverungen (ots) - Die Polizei in Höxter sucht den Besitzer eines Fahrrades. Eine Zeugin hatte die Dienststelle am Freitag, 04.08.2017, gegen 16:00 Uhr darüber informiert, dass ein intaktes weißes Mountainbike der Marke Bulls Cube unverschlossen an einem Bürogebäude in der Straße Grüner Weg in Beverungen steht. Ein Hinweis auf den Eigentümer des Rades konnte nicht erlangt werden, deshalb verbrachten es die eingesetzten Beamten zur Polizeiwache nach Höxter. Das Fahrrad ist auf dem beigefügten Foto zu erkennen. Der Eigentümer kann sich mit der Polizei in Höxter, 05271 - 9620, in Verbindung setzen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell