POL-HX: Einbrecher suchen Wohnhaus auf

Borgentreich (ots) - Ein Wohnhaus an der Straße Strohbrede in Borgentreich-Großeneder wurde am Mittwochnachmittag, 08.02.2017, durch Einbrecher heimgesucht. Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Insgesamt hinterließen sie einen Schaden von ca. 4.400 Euro. Das Kriminalkommissariat in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

