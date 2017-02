POL-HX: Spiegel abgefahren und geflüchtet (neu)

Höxter (ots) - Ein 47-Jährige hatte am Dienstag, 02.02.2017, um 12:00 Uhr ihren VW UP! auf der Pyrmonter Straße (B 64) in Höxter Godelheim, Fahrtrichtung Höxter, am Fahrbahnrand geparkt. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite parkte zu diesem Zeitpunkt ein Wohnmobil. Als die Frau 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt waren. Offensichtlich war ein anderer Fahrzeugführer, als er durch die Engstelle fuhr, mit seinem Spiegel gegen den Spiegel des schwarzen UP! gefahren. Auf Grund von vorgefundenen Fahrzeugteilen ist davon auszugehen, dass der Schaden mit einem hellroten Opel Corsa C verursacht wurde, bei dem nun der rechte Außenspiegel beschädigt ist. Das Verkehrskommissariat in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell