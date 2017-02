POL-HX: Fahrraddieb leistet Widerstand

Wer kennt dieses Fahrrad? Bild-Infos Download

Höxter (ots) - Ein Zeuge informierte am Donnerstag, 02.02.2017, gegen 23:30 Uhr, die Polizei in Höxter. Er hatte beobachtet, dass sich jemand an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte, dass in der Marktstraße in Höxter abgestellt war. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie noch beobachten, dass ein Mann versuchte, mit einem Gegenstand ein Fahrradschloss aufzuhebeln. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand und bespuckte und trat die Polizisten. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der Überprüfung der Personalien des alkoholisierten 30-Jähigen wurde festgestellt, dass er auf Grund eines Haftbefehls festzunehmen war. Er wurde in das Gewahrsam der Polizei in Höxter gebracht. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Am Tatort wurde ein weiteres Fahrrad aufgefunden, das bisher nicht zugeordnet werden konnte. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, fragt daher, wer das abgebildete Fahrrad kennt oder wo dieses vermisst wird. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell