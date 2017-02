POL-HX: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 - hoher Sachschaden, Höxter, Donnerstag, 02.02.2017

37671 Höxter (ots) - Gegen 22:10 Uhr befuhr ein 75-jähriger Golf-Fahrer die B64 von Höxter kommend in Fahrtrichtung Ottbergen. In Höhe des Tunnels am Ortseingang Ottbergen kam ihm nach seinen Angaben ein schwarzer VW Golf mit eingeschaltetem Fernlicht auf seinem Fahrsteifen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 75-Jährige nach rechts aus. Dadurch geriet sein Pkw über die Bordsteinkante und stieß anschließend gegen zwei Verkehrsschilder. Durch den Aufprall wurde der Golf so stark beschädigt, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer des schwarzen Golfs setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der 75-Jährige blieb bei dem Aufprall unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 11.000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Die Geschwindigkeit ist an dieser Stelle auf 30 km/h begrenzt. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Höxter unter Tel.: 05271/9620.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell