POL-HX: Taschendiebe machen Beute - Polizei bietet Beratung an

Kreis Höxter (ots) - In Bad Driburg und in Höxter wurden der Polizei am Donnerstag, 02.02.2017, insgesamt drei Taschendiebstähle bekannt. In Bad Driburg bemerkte eine 82-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse, als sie in einem Lebensmittelmarkt bezahlen wollte. Sie hatte zuvor in einer Fleischerei eingekauft und das Portmonee in ihrer Handtasche deponiert. Den Reißverschluss der Tasche hatte sie geschlossen. Möglicherweise wurde sie dort von einem Täter beobachtet, der später den Reißverschluss unbemerkt öffnete und die Geldbörse entwendete. Ebenso bemerkte eine 73-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse, nachdem sie ebenfalls in der Langen Straße in Bad Driburg in einem Billigmarkt eingekauft hatte. In Höxter hatte eine 75-Jährige in einer Buchhandlung in der Marktstraße ihre Handtasche an einen Rollator gehängt, auf dem sie selbst Platz nahm. Auch hier gelangt es einem Unbekannten, die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden. In den Geldbörsen befanden sich jeweils neben Bargeld auch Ausweisdokumente und Geldkarten. Insgesamt betrug der Wert der Beute ca. 700 Euro. Das Kommissariat Vorbeugung der Kriminalpolizei in Höxter bietet regelmäßig Beratungen zu den Tricks und Vorgehensweisen von Taschen- und Trickdieben an. Ebenso werden Hinweise zu Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick oder mittels Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten gegeben. "Wer die Gefahren kennt, kann Risiken minimieren", so KHK Rainer Schäfer, 05271 - 962 1353, der nicht nur für Einzelgespräche zur Verfügung steht, sondern gern auch zu kostenfreien Vorträgen zu Vereinen oder anderen Gemeinschaften kommt. Hinweise zu den genannten Straftaten nimmt die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, entgegen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell