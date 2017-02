POL-HX: Brand einer Werkstattscheune

Borgentreich (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 3.2.2017, gegen 1:40 Uhr bemerkte der Eigentümer einer Schlosserei im Steinweg in Borgentreich ein Feuer in der angrenzenden Werkstattscheune seiner Firma. Die Flammen schlugen bereits aus der Giebelseite des Gebäudes. Die Feuerwehren aus Borgentreich und allen Ortsteilen, sowie Drehleitern aus Beverungen und Warburg wurden eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80000 EUR belaufen. Umfangreiches Werkzeug wurde in der Scheune durch die Flammen zerstört. Die Kripo führte noch in der Nacht erste Ermittlungen vor Ort durch. Zur Brandursache kann zur Zeit noch keine gesicherte Aussage gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell