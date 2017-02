POL-HX: Einbruch in Gaststätte

Willebadessen (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 01.02.2017, auf Donnerstag, 02.02.2017, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte an der Lützer Straße in Willebadessen-Peckelsheim ein. Dabei beschädigten sie eine Außentür. Im Schankraum brachen sie Automaten und Behältnisse auf und entwendeten Bargeld. Insgesamt richteten sie einen Schaden von ca. 2.000 Euro an. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. /Te.

