POL-HX: Dieseldiebstahl an Baustelle

Warburg (ots) - An Baufahrzeugen, die auf einer Baustelle an der K 15 zwischen Warburg-Hohenwepel und Dössel abgestellt waren, machten sich bisher unbekannte Täter zu schaffen. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen wurden Bagger beschädigt und zum Teil Tankdeckel abgedreht. Es wurde eine größere Menge Diesel entwendet, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 500 Euro angegeben. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, fragt, wer verdächtige Beobachtungen in der Feldgemarkung zwischen Hohenwepel und Dössel gemacht hat. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell