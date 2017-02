POL-HX: Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen

Höxter (ots) - Am Mittwoch, 01.02.2017, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Lange Wiese in Höxter-Brenkhausen. Durch die unsachgemäße Lagerung von nachglimmender Asche geriet die Dämmung von zwei Pufferspeicher einer Heizungsanlage in Brand. Das Feuer griff auf den Raum und das Inventar über. Es konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine 71-Jährige Hausbewohnerin hatte die Asche in dem Raum abgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell