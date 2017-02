POL-HX: Unbeleuchteter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Brakel (ots) - 33034 Brakel, Ostheimer Straße, Dienstag, 31.01.2017, 05:10 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein Lkw-Fahrer die Ostheimer Straße und folgte der nach links abknickenden Vorfahrt auf die Straße Am Bahndamm. In Höhe der dortigen Verkehrsinsel kam ihn ein Radfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegen, der seine Beleuchtung nicht eingeschaltet hatte. Der Fahrer des Lkw musste daher nach links ausweichen und geriet dabei auf die Verkehrsinsel. Dabei wurde der Lkw sowie die Beschilderung auf der Insel beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 052719620, sucht dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere soll sich eine Radfahrerin im Bereich der Unfallstelle befunden haben, deren Beobachtungen vor Ort für die Polizei von Interesse sein könnten.

