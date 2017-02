POL-HX: Kellerbrand in Bad Driburg vom 21.01.2017 Nachtrag: Tatklärung

Bad Driburg (ots) - 33014 Bad Driburg, Am Hellweg

Wie bereits im Pressebericht vom 22.01.2017 kam es am Samstag, 21.01.2017, nachmittags zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hellweg. Hinweise aus der Bevölkerung führten nun zur Klärung der Tat. Danach hielten sich zur Tatzeit Kinder im Bereich des Kellers auf die dort spielten. Eines der strafunmündigen Kinder setzte dann einen Gegenstand in Brand und verbrachte diesen in den Kellereingang.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell