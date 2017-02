POL-HX: Einbruch in Zahnarztpraxis

Höxter (ots) - Höxter, OT Fürstenau, Bödexer Straße, Dienstag, 31.01.2017, bis Mittwoch, 01.02.2017, zwischen 22.00 Uhr und 05.15 Uhr

Unbekannte Täter drangen in eine Zahnarztpraxis in Fürstenau ein. Dort wurden die Praxisräume durchsucht und ein vorgefundener Tresor angegangen. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Es entstand hoher Sachschaden. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Fürstenau gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 057219620, zu melden.

