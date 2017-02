POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus zur Tageszeit

Beverungen (ots) - 37688 Beverungen, Oppelnweg Dienstag, 31.01.2017, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.05 Uhr

Zur Tatzeit drangen bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Oppelnweg ein und durchsuchten das Haus. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen auf über 2500 Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 052719620, sucht nach Hinweisen zu Beobachtungen im Bereich Zum Selsberg, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

/Ar.

