POL-HX: Sachbeschädigung an der Hauptschule

Höxter (ots) - 37671 Höxter, Im Flor, Montag, 30.01.17, 15:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter legten Feuer in den Toiletten der Hauptschule. Sie zündeten einen Mülleimer und einen Papiertuchspender an, welche durch das Feuer zerstört wurden. Das Feuer breitete sich glücklicherweise nicht weiter aus. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Tel.: 052719620, zu melden.

/Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell