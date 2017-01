POL-HX: Lkw-Fahrer beschädigt Ampelanlage und flüchtet

Beverungen (ots) - 37688 Beverungen, Lange Straße, Montag, 30.01.2017, 17.35 Uhr

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer bog auf der Burgstraße mit seinem Sattelzug nach rechts in die Lange Straße ein. Beim Abbiegen kollidierte er dabei mit der Lichtzeichenanlage auf der Langen Straße und beschädigte sie so erheblich. Die Leuchtanzeige der Lichtzeichenanlage wurden abgerissen und der Ampelmast krumm gefahren. Aufgrund des Schadens fiel die komplette Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich aus. Anstatt sich um den entstanden Schaden zu kümmern und die Polizei zu alarmieren, fuhr der Lkw ohne anzuhalten weiter in Richtung Höxter. Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer, der hinter dem Lkw fuhr, meldete jedoch den Unfall der Polizei, so dass diese den Lkw kurze Zeit später stoppen konnte. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt. Der angerichtet Schaden beträgt etwa 10000 Euro.

