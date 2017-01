POL-HX: Einbruch in Tabakwaren-Geschäft

Warburg (ots) - 34414 Warburg, Hauptstraße, Sonntag, 29.01.2017, 04:09 Uhr

Unbekannte Täter drangen durch die Eingangstür des Tabakwarenladens in die Geschäftsräume ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie u.a. E-Zigaretten und Zubehör. Insgesamt entstand ein hoher Gesamtschaden. Wer am frühen Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Warburger Innenstadt gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Warburg, Tel. 0564178800, zu melden.

/Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell