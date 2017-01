POL-HX: Einbruch in Malerbetrieb

Steinheim (ots) - 32839 Steinheim, Schulstraße Sonntag, 29.01.2017, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe eines Malerbetriebs ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In den Räumlichkeiten wurden Sachen durchsucht. Bisher ist unbekannt, ob die Täter etwas entwendet haben. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro am Objekt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Tel.: 052719620, zu melden.

/Ar.

