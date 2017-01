POL-HX: Bei Umzug bestohlen Höxter, Ostpreußenstraße, Samstag, 28.01.2017, 15.00 Uhr

Höxter (ots) - Unerwünschte Hilfe bekam ein 66 jähriger Höxteraner bei seinem Umzug in eine andere Wohnung. Als er Umzugsgüter zum Verladen auf der Straße abgestellt hatte um weitere Gegenstände aus der Wohnung zu holen wurden mehrere Sachen, unter anderem eine Fotokamera, Werkzeug und Lampen von zwei bisher unbekannten Personen entwendet. Eigentlich sollten die Sachen mit in die neue Wohnung umziehen. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell