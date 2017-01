POL-HX: PKW beschädigt Steinheim, Jahnstraße, Nach von Freitag 27.01. auf Samstag, 28.01.2017

Steinheim (ots) - Bislang unbekannte Täter stellten in der Nacht vom 27.01. 2017 auf den 28.01.2017 einen Einkaufswagen des nahegelegenen Lidl- Marktes auf den PKW der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Renault Megane stand zur Tatzeit vor dem Wohnhaus der Geschädigten in der Jahnstraße in Steinheim. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf den / die Täter nimmt die Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620 entgegen.

