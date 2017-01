POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

Höxter (ots) - 37671Höxter, OT Ottbergen, Am Grünenberg 26.01.2017, 18.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Da sie offenbar bei ihrer Tat gestört wurden, gingen die Täter dann nicht weiter vor. Durch den Einbruchversuch entstand hoher Sachschaden am Gebäude. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Ottbergen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Tel.: 052719620, zu melden.

/Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell