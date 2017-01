POL-HX: Brand eines Holzschuppens mit erheblichem Gebäudeschaden, 26.01.2017, 22.36 Uhr

33034 Brakel (ots) - Feueralarm am Donnerstagabend in der Wetteren Straße in Brakel. Anwohner meldeten gegen 22.36 Uhr den Brand eines Holzschuppens. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr brannte ein Holzunterstand zwischen den Wohnhäusern 23 und 29 in vollem Ausmaß und das Feuer drohte auf die beiden Gebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte dieses verhindert werden, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Bewohner hatten die Häuser rechtzeitig verlassen können und blieben unverletzt. Zur Untersuchung der Brandstelle wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. /Sche

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell