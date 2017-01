POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Brakel (ots) - Am Mittwochabend, 25.01.2017, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Am Meierbach in Brakel. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 500 Euro an. Die Täter durchsuchten offensichtlich die Räumlichkeiten in dem Haus, verließen dies aber nach ersten Feststellungen ohne Beute. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, fragt, wer verdächtigen Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

