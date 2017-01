POL-HX: Verursacher flüchtet nach Parkplatzrempler

Bad Driburg (ots) - Ein Seat Ibiza, der in der Zeit von Dienstnachmittag, 24.01.2017, bis Mittwochmittag, 25.01.2017, auf dem Parkplatz einer Klinik an der Brunnenstraße in Bad Driburg abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken stieß dieser gegen die Fahrertür des Seat. An der Anstoßstelle konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Der Schaden an dem Seat wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Um die Regulierung dieses Schadens kümmerte sich der Verursacher nicht, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. /Te.

