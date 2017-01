POL-HX: PKW vor Einkaufszentrum beschädigt

Brakel (ots) - Einen Sachschaden von ca. 800 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, der am Dienstag, 24.01.2017, zwischen 16:50 Uhr und 17:20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Warburger Straße in Brakel gegen einen VW Passat fuhr. Ein 43-Jähirger hatte seinen blauen Passat ordnungsgemäß auf dem Gelände abgestellt und stellte anschließend einen Schaden an der hinteren rechten Seite fest. Der Verursacher hatte vermutlich vorher auf einem der Parkplätze geparkt, die für "Mutter und Kind" ausgeschildert sind. Das Verkehrskommissariat in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise, die zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht führen könnten. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell