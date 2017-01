POL-HX: Einbruch in Vereinsheim

Beverungen (ots) - In der Zeit von Montagabend, 23.01.2017, bis Dienstagabend, 24.01.2017, drangen bisher unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportvereins Herstelle an der Heristalstraße in Beverungen-Herstelle ein. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden an. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld, Lebensmittel und Elektrogeräte entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht nun nach Hinweisen zu Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell