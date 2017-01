POL-HX: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Driburg (ots) - Eine Fußgängerin wurde am Dienstag, 24.01.2017, gegen 12:20 Uhr, in Bad Driburg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 65-jähirge Bad Driburgerin befand sich auf einem Fußgängerweg, der außerhalb der geschlossenen Ortschaft neben der Landstraße 954 von Bad Driburg in Richtung Neuenheerse geführt wird. Als sie den Auffahrtsarm von der Landstraße auf die Bundesstraße 64 auf dem auch dort markierten Fußweg überquere, wurde sie von einem LKW erfasst. Der 41-Jährige Fahrer des LKW aus Bielefeld, wollte von der Landstraße nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen. Die Frau fiel zu Boden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem LKW entstand geringer Sachschaden. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell