POL-HX: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Zeugenhinweise zu Kindern

Bad Driburg (ots) - Wie bereits durch die Polizei Höxter gemeldet, kam es am Samstag, 21.07.2017, gegen 14:20 Uhr, zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hellweg in Bad Driburg, der offensichtlich vorsätzlich gelegt wurde. In diesem Zusammenhang hat die Polizei Hinweise auf zwei Jungen und ein Mädchen erhalten, die sich vor dem Brandausbruch in verdächtiger Art und Weise im Bereich der Unterführung Lange Straße aufgehalten haben. Die Kinder sollen zehn bis zwölf Jahre alt sein. Einer der Jungen hatte dunkelblonde, kurze Haare und war von kräftiger Statur. Er trug eine hellblaue jeansartige Jacke. Der zweite Junge war dunkelhaarig und führte ein gelbes Fahrrad (MTB) mit, an dem die Kette abgesprungen war. Das Mädchen war etwas kleiner. Sie trug eine beigefarbene Jacke und eine Mütze mit zum Teil pinker Farbe und einem Bömmel. Die Kinder sollen sich häufiger in der Innenstadt von Bad Driburg aufhalten. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, fragt nun: Wer kann Hinweise zu den drei Kindern geben? /Te.

