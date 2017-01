POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

Warburg (ots) - Ein bisher unbekannter Einbrecher wurde am Montag, 23.01.2017, gegen 20:00 Uhr, durch die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Schwemberg in Warburg-Scherfede gestört. Der Mann hatte sich gewaltsam Zugang in das Haus verschafft. Als er ein Zimmer betrat, wurde er von der anwesenden Bewohnerin bemerkt. Er flüchtet ohne Beute über ein angrenzendes Gartengrundstück. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

