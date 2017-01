POL-HX: Widerstand gegen Polizeibeamte

Steinheim (ots) - Als sich ein 47-Jähriger am Montag, 23.01.2017, gegen 22:15 Uhr in Steinheim-Bergheim auf der Straße Lindenkamp Maßnahmen der Polizei widersetzte, wurden die eingesetzten Kräfte der Polizeiwache Höxter leicht verletzt. Auf Grund von Streitigkeiten zwischen Lebensgefährten war die Polizei gerufen worden. Der Mann, der seine Lebensgefährtin bei einem Streit leicht verletzt hatte, befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Wohnung. Nach der Anzeigenaufnahme wurde allerdings in der Nähe der Wohnung auf der Straße ein Mann angetroffen, der nach der Beschreibung der Geschädigten der Tatverdächtige seien konnte. Zur Feststellung der Personalien und zur Auffindung eines Wohnungsschlüssels sollte der Mann durchsucht werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, riss sich von den Beamten los und schlug einer Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Polizist wurde an den Händen verletzt. Erst mit der Unterstützung von vier weiteren Kollegen gelang es, dem Mann Handfesseln anzulegen und ihn zur Polizeiwache zu transportieren. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe von dem alkoholisierten Mann genommen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell