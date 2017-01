POL-HX: Frau durch Schläge verletzt

Warburg (ots) - Am Sonntag, 22.01.2017, gegen 18:45 Uhr, wurde eine 54-jährige Frau durch einen Angriff verletzt. Der von ihr getrennt lebende Ehemann kam in Warburg in der Hermann-Löns-Straße auf sie zu, als sie aus ihrem Auto ausstieg. Der 56-Jährige schlug unvermittelt mit einem Stock oder ähnlichem auf die Frau ein, die um Hilfe rief. Der Tatverdächtige ließ daraufhin von der verletzten Frau ab, die von Nachbarn aufgefunden wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Feststellungen nicht. Der Mann konnte in seiner nahegelegenen Wohnung angetroffen werden. Er bestreitet die Tat. Der Warburger wurde vorläufig festgenommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde am heutigen Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft an. /Te.

