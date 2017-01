POL-HX: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Nachtrag

Bad Driburg (ots) - Wie bereits mit Pressebericht vom 22.01.2017 gemeldet, kam es am Samstag, 21.07.2017, gegen 14:20 Uhr, zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hellweg in Bad Driburg. Nach bisherigen Feststellungen der Kriminalpolizei wurde in einem Kellereingang, der von einer Unterführung aus zugängig ist, Sperrmüll und Unrat vorsätzlich in Brand gesteckt. Das Brandgut wurde in der Unterführung aufgefunden, der Kellereingang war nicht verschlossen. Die Gefahr, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff, bestand nicht. Dennoch kam es zu der genannten Anzahl von Verletzten, da sich der Rauch aus dem Kellerraum in das gesamte Gebäude verteilen konnte. Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu dieser Brandstiftung geben kann. Insbesondere hat sich der unbekannte Täter offensichtlich in der Unterführung aufgehalten und sich dort mit dem abgestellten Sperrmüll beschäftigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620. /Te.

