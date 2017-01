POL-HX: Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Steinheim (ots) - Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung Flurstraße/Kolpingstraße kam es am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr zu einem erheblichen Sachschaden an zwei Pkw. Die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Chevrolet war auf der Flurstraße gefahren. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Pkw Renault eines 55-Jährigen. An dieser Kreuzung gilt die Vorfahrtregelung "Rechts vor Links". Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6000,- Euro. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell