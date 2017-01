POL-HX: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Höxter-Godelheim (ots) - Zwei Frauen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Godelheim leicht verletzt. Eine Polizeistreife war von Höxter kommend in Richtung Bad Driburg mit Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs zu einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Driburg. Am Ortsausgang Godelheim in Richtung Ottbergen überholte die Streife mehrere Fahrzeuge unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. In Höhe der Einmündung Nethegrund kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw Daewoo einer 40-jährigen, die von der Pyrmonter Straße nach links abbiegen wollte. Die Fahrerin wie auch die 26-jährige Polizeibeamtin (Beifahrerin) wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von mehreren Tausend Euro. Während der Streifenwagen fahrbereit blieb, musste der Pkw Daewoo der 40-jährigen abgeschleppt werden.

