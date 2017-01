POL-HX: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Driburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 21.1.2017, 14:20 Uhr, kam es in Bad Driburg, Am Hellweg, ,zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei geriet ein Karton, der mit brennbaren Müll gefüllt war im Keller des Hauses in Brand. Durch das Feuer wurde das ganze Haus verqualmt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch bestand bei 8 Personen der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. 2 Personen mussten mit Leitern aus dem Haus geholt werden. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften betreut und auf die Krankenhäuser Bad Driburg, Paderborn und Steinheim verteilt. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Driburg wurde ebenfalls eingeschaltet. Die Kripo wurde eingeschaltet und führte erste Ermittlungen vor Ort durch. Nach Belüftung des Hauses mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr konnten die anderen Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell