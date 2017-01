POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

Höxter (ots) - In der Straße Kleiner Bruch in Stahle drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld. Am 20.1.2017, in der Zeit zwischen 16 und 19:45 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und drangen so in das Gebäude ein. Das Ganze Haus wurde durchwühlt. Mit einer Summe Bargeld verließen die Täter über die Terrassentür das Haus. Die Polizei Höxter bittet unter Tel. 052719620 um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Kleiner Bruch in Stahle gemacht?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell