POL-HX: Betrüger unterwegs

Beverungen (ots) - Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht nach einer Betrügerin, der es am Donnerstag, 19.01.2017, gegen 11:00 Uhr, gelang, einige 10-Euro-Scheine von einem 81-Jährigen zu ergaunern. Der Mann wurde von der Frau auf dem Weg von der Mittelstraße zum Parkplatz hinter dem Rathaus in Beverungen angesprochen und um Geld gebeten. Als der Senior seine Geldbörse herausnahm, legte die Frau geschickt ein Blatt Papier über die Börse. Dabei gelang es ihr, mehrere Scheine aus dem Portmonee zu fingern. Sie soll ca. 20 bis 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 m groß gewesen sein. Zudem trug sie eine dunkele Strickmütze und dunkele Kleidung. Die Polizei in Höxter warnt nochmals vor den Tricks der Betrüger, die durch verschiedene Ablenkung versuchen, an das Geld von hilfsbereiten Menschen zu kommen. Gleichzeitig bittet sie unter 05271 - 9620 um Hinweise auf die Trickdiebin. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell