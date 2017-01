POL-HX: Schaden in Höhe von 1.000 Euro nach Unfallflucht

Höxter (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagabend, 19.01.2017, auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Brenkhäuser Straße in Höxter an. Ein 20-Jähriger hatte seinen blauen Ford Fiesta gegen 21:40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war lediglich ca. 10 Minuten mit seinem Einkauf beschäftigt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er diesen am Heck beschädigt vor. Ein anderer Fahrzeugführer war offensichtlich beim Rangieren gegen den Fiesta gestoßen und hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem beschädigten Fahrzeug konnten Lackspuren mit Folie gesichert werden. Das Verkehrskommissariat in Höxter, 05271 - 9620, bittet nun um Hinweis zu dieser Unfallflucht. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell