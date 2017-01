POL-HX: Jugendlicher Fahrradfahrer leicht verletzt

Höxter (ots) - Ein 16-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Höxter am Donnerstag, 19.01.2017, gegen 11:00 Uhr leicht verletzt. Ein 38-jähriger Ford-Fahrer befuhr die als Fußgängerzone ausgewiesene Stummriegestraße in Höxter aus Richtung Uferstraße in Richtung Westerbachstraße. Als er nach links in die Westerbachstraße einbiegen wollte, beachtete er nicht den Fahrradfahrer, der die Westerbachstraße in Richtung Weserstraße auf einem markierten Fahrradschutzstreifen befuhr. Der Fahrradfahrer kam durch den Zusammenstoß mit dem PKW zu Fall. Zur ambulanten Behandlung brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell