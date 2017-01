POL-HX: Unfallflucht: Stromverteiler beschädigt

Beverungen-Würgassen (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 14.15 Uhr, einen Stromverteilerkasten in der Feldstraße beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Die Spuren deuten auf einen Lkw oder ein ähnlich großes Fahrzeug hin. Hinweise erbittet die Polizei Höxter unter Telefon 05271-9620.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell