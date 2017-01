POL-HX: Zeuge beobachte verdächtige Person am Fahrradständer

Wer kennt dieses Fahrrad Bild-Infos Download

Höxter (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Montag, 19.01.2017, gegen 19:00 Uhr, einen Mann, der offensichtlich versuchte, ein unverschlossenes Fahrrad aus einem Fahrradständer am Bahnhof in Höxter zu entwenden. Als der Tatverdächtige den Zeugen bemerkte, ließ er von seinem Vorhaben ab und fuhr mit einem PKW davon. Die vom Zeugen alarmierte Polizei konnte den Wagen an der Lütmarser Straße anhalten und die Personalien des Mannes, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf, feststellen. In dem PKW befand sich ein weiteres Fahrrad, dass bisher nicht zugeordnet werden konnte. Möglicherweise handelt es sich um Diebesgut. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, fragt daher, ob jemand das abgebildete Fahrrad kennt und Hinweise zum Eigentümer geben kann. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell