POL-HX: Telefonanrufer gibt sich als Kriminalbeamter aus

Bad Driburg (ots) - Die Polizei in Höxter warnt noch einmal vor dubiosen Telefonanrufen, bei denen sich unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgeben. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger, Auskünfte über Wertsachen, Schmuck oder Bargeld im Haus zu erlangen. So war es auch in einem Fall am 12.01.2017 in Bad Driburg. In mehreren Gesprächen gewann ein Täter, der sich als Beamter der Kriminalpolizei in Paderborn ausgab, das Vertrauen eines 66-Jährigen und seiner 64-jährigen Ehefrau. Diese holten auf Grund der Telefonate einen nicht hohen fünfstelligen Betrag von der Bank ab. Als Angehörige hiervon erfuhren, deckten sie den Betrugsversuch auf und wandten sich an die Polizei in Bad Driburg. Das Geld konnte unbeschadet wieder auf das Konto eingezahlt werden. Bei den Telefonanten erschien unter anderem die 110 auf dem Telefondisplay. "Polizeibeamte werden Sie nicht in Telefonanrufen über Wertgegenstände und Bargeld in Ihrem Haushalt ausfragen", macht die Polizei deutlich. Schon gar nicht wird man jemanden auffordern, Geldbeträge nach Hause zu holen. Diese Anrufe dienen regelmäßig als Vorbereitung für Betrügereien oder Diebstähle. "Wenden Sie sich bei solchen Anrufen unmittelbar an die Ihnen bekannte Polizeidienststelle oder rufen Sie unter 110 an", rät die Kriminalpolizei. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell