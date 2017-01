POL-HX: Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Beverungen (ots) - Auf seinen Führerschein muss ein 38-jähriger Audi-Fahrer aus Beverungen verzichten. Der Mann fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Langen Straße in Beverungen am Mittwoch, 18.01.2017, gegen 10:45 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Höxter auf. Der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch einen Test vor Ort erhärtet. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher eine Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt, das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren stellen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell