POL-HX: Diebe wurde offensichtlich gestört

Beverungen (ots) - In der Nacht von Dienstag, 17.01.2017, auf Mittwoch, 18.01.2017, versuchten offenbar bisher unbekannte Täter auf das Grundstück eines Marktes für Elektroartikel an der Straße Zum Osterfeld in Beverungen einzudringen. Bei dem Versuch, einen Zaun zu überwinden, wurde dieser verbogen und beschädigt. Möglicherwiese wurde die Täter dann gestört. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, fragt nun, wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat. /Te.

