POL-HX: Sachbeschädigungen in der Altstadt

Warburg (ots) - Zwei Kreuzwegstationen an der Straße An der Burg und am Burgfriedhof in Warburg wurden in der Zeit von Montagmorgen, 16.01.2017, bis Mittwochmorgen, 18.01.2017, von bisher unbekannten Tätern beschädigt. Es wurden Gitter herausgerissen, wodurch Schäden am Sandstein und den Halterungen entstanden. Die Gitter wurden in benachbarte Gärten geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Montag, 16.01.2017, gegen 23:30 Uhr, als bisher unbekannte Täter einen Blumenkasten vom Brüderkirchhof über eine Mauer in Richtung Ikenberg warfen. Der Kasten traf das Dach eines Wohnhauses und ein Abwasserrohr. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Ein Sachschaden von ca. 100 Euro wurde angerichtet, als am Telekom-Hotspot in der Straße Am Markt in der Warburger Altstadt der Telefonhöhrer abgerissen und auf dem Hotspot abgelegt wurde. /Te.

