POL-HX: Fahndung nach Diebinnen

Bad Driburg (ots) - Am 05.10.2016 kam es in Bad Driburg zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 72-Jährige hatte in einem Markt an der Mühlenstraße ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Aus dieser stahlen bisher unbekannte Täter die Geldbörse, in der sich neben Bargeld und anderen Dokumenten eine EC-Karte befand. Mit dieser EC-Karte versuchte zunächst eine Frau an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Dieser Versuch misslang. Wenig später gelang es einer anderen Frau in der gleichen Filiale einen geringen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten abzuheben. Der Polizei stehen nun Fotos auf der Bank zur Verfügung. Das Kriminalkommissariat in Warburg, 05641 - 78800, fragt: Wer kennt eine der abgebildeten Frauen oder kann sonstige Hinweise zu dem Diebstahl geben? /Te.

