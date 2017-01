POL-HX: Fahrrad und Kleinkraftrad entwendet

Beverungen (ots) - Im Laufe des Montagabend, 16.01.2017, zwischen 18 und 23 Uhr, stahlen bisher unbekannte Täter ein Fahrrad und einen Motorroller aus einer Garage in der Straße Obere Nußbreite in Beverungen. Das Fahrrad der Marke Fuji, Nevada, ist grau/orangefarben. Bei dem Roller handelt es sich um einen Kymco Agility RS 50 in schwarz/weiß. Beide Fahrzeuge sowie das Rollerkennzeichen "NBJ244" wurden in den Fahndungsbestand der Polizei aufgenommen. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge und zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell